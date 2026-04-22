Mit sechs Sternen und 95 Punkten im soeben erschienen Falstaff-Hotel-Guide 2026 wurde der Neusacherhof auf Anhieb zum besten Hotel am Weißensee gekürt. In Kärnten zählt man zu den Top-5 Hotels, im Bezirk Spittal ist der Neusacherhof das am höchsten bewertete Hotel. Volle Punkte gibt es für Service, Lage und Kulinarik. Kein Wunder: Der Neusacherhof liegt als Boutique-Hotel mit 16 Zimmern direkt am Weißensee samt modernem Wirtshaus sowie dem erst 2024 eröffneten Fine-Dine-Restaurant „Rouge Noir“ im ersten Stock, das auch mit einem Michelin Stern ausgezeichnet ist. Besonders hervorgehoben wird im Hotel Guide von Falstaff der fantastische Blick auf den See. Der Neusacherhof startet ab 1. Mai in die Sommersaison, das Sternerestaurant „Rouge Noir“ hat ab 15. Mai wieder geöffnet.

Geführt wird der Neusacherhof von einem der besten Köche des Landes: Stefan Glantschnig hat das Haus seit der Eröffnung im Jahr 2022 zu einem Juwel ausgebaut, das Gäste aus aller Welt an den Weißensee bringt. „Wir versuchen für unsere Gäste einen Ort zu schaffen, der mit der beeindruckenden Seekulisse samt der umliegenden Bergwelt mithalten kann. Im Fokus steht dabei auch immer die Kulinarik“, sagt Glantschnig. Unter dem Dach seines Hotels befinden sich gleich zwei Top-Restaurants: das Fine-Dine-Restaurant „Rouge Noir“ sowie das Wirtshaus.

Spitzenkoch Stefan Glantschnig © Neusacherhof

Viele weitere Erfolge

Für den 36-Jährigen ist die Auszeichnung von Falstaff ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere: 2017 gewann er die „Jungen Wilden“ von Rolling Pin, von 2018 bis 2022 war er Sous Chef unter dem heutigen 3-Sterne-Koch Jan Hartwig.

Glantschnig: „Der Weißensee entwickelt sich immer stärker zu einer Destination für Kulinarikreisende. Mit Betrieben wie der Forelle, dem Grallhof und vielen weiteren in direkter Nachbarschaft sind wir hier am See zu einem spannenden Hotspot für Genießer geworden. Davon profitiert die gesamte Region.“