Ein klärendes Gespräch sollte Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz beseitigen. Doch statt einer Lösung erhielten eine Kellnerin und ein Kellner in Oberkärnten die fristlose Abfuhr. Ein Fehler, wie der Arbeitgeber später feststellen musste. Denn das Paar holte sich Hilfe von der Arbeiterkammer Kärnten, die eine Kündigungsentschädigung von jeweils 7500 Euro erwirkte.

Die beiden Angestellten eines Gastronomiebetriebes in Oberkärnten suchten das Gespräch mit ihrem Chef, um betriebliche Probleme zu klären. Doch anstatt auf die Anliegen seiner Mitarbeiter einzugehen, zeigte der Gastronom Desinteresse, das in einer verbalen Entgleisung gipfelte. Die Aufforderung, die Schlüssel abzugeben und „sich zu schleichen“, ließen sich die Betroffenen nicht bieten und suchten umgehend die AK-Bezirksstelle Spittal auf.

Alles dokumentiert

Bezirksstellenleiter Andreas Gaggl: „Im Nachhinein versuchte der Arbeitgeber, die Situation umzudeuten. Er behauptete, die beiden seien einfach nicht mehr zur Arbeit erschienen und hätten das Unternehmen eigenmächtig verlassen.“ Dank der lückenlosen Dokumentation und der sofortigen Reaktion der Betroffenen hielten diese Behauptungen jedoch nicht stand. Der Arbeitgeber musste jeweils 7500 Euro Kündigungsentschädigung, also insgesamt 15.000 Euro, zahlen.

Kein Einzelfall

„Niemand muss sich am Arbeitsplatz beschimpfen oder ohne Einhaltung von Fristen vor die Tür setzen lassen. Solche Versuche, eine ungerechtfertigte Entlassung als Arbeitnehmerkündigung oder unentschuldigtes Fernbleiben darzustellen, sehen wir leider immer wieder. Beschäftigte, denen solches Unrecht widerfährt, können sich auf unsere kostenlose Unterstützung verlassen“, erklärt AK-Präsident Goach.