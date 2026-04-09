Auf der Social-Media-App TikTok sind Münzen eine virtuelle Währung, die man mit echtem Geld in der App kaufen kann. Diese Coins nutzt man, um anderen Nutzern – vor allem in Live-Streams – digitale Geschenke zu schicken, wie zum Beispiel kleine Animationen oder Symbole wie ein Radio oder eine Rose. Jedes Geschenk hat dabei einen bestimmten Coin-Wert. Kurz: Es handelt sich um eine gefährliche Kostenfalle, von der TikTok und Streamer profitieren.

Man darf die App laut der Plattform „Saferinternet“ in Österreich zwar ab 13 Jahren nutzen, benötigt unter 18 Jahren aber die Einwilligung der Erziehungsberechtigten - was von der Plattform aber weder aktiv eingefordert noch kontrolliert wird..

2400 Euro verspielt

Das war einem 13-jährigen Kärntner aber egal, denn er verfiel im Vorjahr in einen regelrechten Spielrausch. Weil auf seinem Handy die Kreditkartendaten seiner Mutter hinterlegt waren, verspielte der Teenager 2400 Euro - bis keine Deckung mehr vorhanden war. Die Arbeiterkammer wurde kontaktiert. Weil es sich um einen Minderjährigen handelt, wurde das Geld schließlich retourniert.

Workshops an Schulen

„In solchen Fällen zeigt sich, wie wichtig Prävention ist. Wer Betrugsmaschen kennt, kann sich besser davor schützen. Deshalb sensibilisieren unsere Expertinnen und Experten Jugendliche im Rahmen von Vorträgen und Workshops an Schulen für diese Themen“, sagt die Kärntner Arbeiterkammer-Direktorin Susanne Kißlinger. Man beginne mit den Aufklärungen, die meist eine Schulstunde dauern, bereits in der Volksschule.