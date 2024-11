Kolleginnen und Kollegen vom Roten Kreuz Spittal freuen sich mit Susanne Demschar, die seit Kurzem unter der Haube ist. Die Mitarbeiterin des Kriseninterventions-Teams heiratete am 11. November ihren langjährigen Partner Hartmut Prasch. Er ist Direktor des Museums für Volkskultur in Spittal, Volkskundler, Politiker und Kulturmanager. Das nunmehrige Ehepaar wuchs ganz in der Nähe zueinander in Spittal auf. Nachdem sie sich aus den Augen verloren hatten, fanden sie nach Jahrzehnten wieder zueinander, und zwar über Facebook. Es folgten viele schöne Skitage und Motorradausfahrten.

„Zwei, die sich wunderbar ergänzen“

Nach einem Motorradunfall wurde Susanne Demschar von ihrem Liebsten umsorgt und verwöhnt und verlegte in dieser Zeit ihren Lebensmittelpunkt in ihre Heimatstadt. So kam sie auch als engagierte Helferin zum Roten Kreuz Spittal. Das Paar gab sich im Spittaler Rathaus das Jawort. Anschließend wurde im Schloss Porcia angestoßen. Die frischgebackene Ehefrau beschreibt ihren Mann als liebevoll, warmherzig und großzügig und auch der Ehemann hat seine „Traumfrau gefunden“. „Zwei, die sich wunderbar ergänzen und ein hervorragendes Team sind“, schwärmen die Kollegen des Roten Kreuzes und gratulieren aufs Allerherzlichste!