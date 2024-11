Am Freitag führte ein 21-jähriger Österreicher Forstarbeiten im Moderwald in Obertilliach durch. Beim Beladen eines Anhängers kippte der Holzkran plötzlich um, der am Kran hängende Baum schlug gegen das Bein des Arbeiters und klemmte ihn ein. Arbeitskollegen setzten einen Notruf ab. Der Mann wurde von der Bergrettung und der Feuerwehr Obertilliach geborgen und vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz geflogen.