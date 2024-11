Seit Mitte November treiben sie nahezu jedes Wochenende in ganz Kärnten umher: die Krampusse und Perchten begleitet von ihren treuen Gefährten wie Nikolaus, Engel und Hexen. Doch auch kaum ein Wochenende bleibt ohne Berichterstattung über Gewaltexzesse und Ausschreitungen bei den Krampusläufen. In Spittal steht der größte Lauf in der Region Oberkärnten am 30. November an: 55 angemeldete Gruppen mit rund 1000 Krampussen machen die Innenstadt unsicher, verbreiten Schrecken und sorgen für eine feurige Show.