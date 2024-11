Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit überrascht der bekannte Oberkärntner Bluespianist „Sa!ke“ – der während der Sommermonate unter anderem in der Spittaler Tagesbar Purpur auftrat – mit einer neuen Geschäftsidee. Seit Montag verkauft er im Imbiss „Lucky‘s Dog House“ seines langjährigen Freundes Klaus Lackner Maroni. An der Kreuzung Egarterplatz, direkt am Stadtpark, wartet er auf seine weihnachtlich gestimmten Kunden.

„Das Angebot wurde bereits gut angenommen und ich denke, wenn der Weihnachtsmarkt erst mal eröffnet, wird es noch mehr werden. Ich brate die Maroni direkt vor den Augen der Kunden, damit sie frisch sind und nicht vertrocknen. Sie können mir zusehen und wir quatschen ein bisschen. Das ist ein nettes Erlebnis. Für mich ist die Maroni-Branche etwas ganz Neues, aber ich habe sehr viel Spaß“, schildert „Sa!ke“, der zuletzt als Gärtner und Hausmeister bei der Seevilla in Millstatt gearbeitet hat. Auch bei Durst hat der gebürtige Holländer vorgesorgt. Es gibt Glühmost und roten Glühwein. „Ich bin jeden Tag, außer bei Schlechtwetter, von 11 bis zirka 15 oder 16 Uhr hier. Meine Maroni sind sehr günstig“, so „Sa!ke“ weiter. Die Maroni-Portionen werden in einem Viertelliter Papiersackerl serviert, in dem sich rund 15 Stück Maroni befinden.