Die Weihnachtszeit naht und somit auch die Zeit, in der man sich auf das Wesentliche besinnt. Dazu zählen unter anderem auch ein gemütliches Essen, das mit dem passenden Wein begleitet wird. Geht es allerdings an die Heimfahrt, muss oft ein Taxi gerufen werden. „Nachdem wir in einer ländlichen Region leben, sind öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis zu später Stunde nicht so leicht verfügbar. Darauf zielt unser jüngstes Angebot ab, wir verschenken nämlich eine Nacht in unserem Hotel See-Villa“, schildert Federico Tacoli, der mit Gattin Valentina Aichelburg-Rumerskirch das Millstätter Hotel betreibt und Ende Oktober sein 140-Jahr-Jubiläum feierte.

Im Zeitraum von 27. November bis 1. Dezember sowie vom 4. bis 8. Dezember können Gäste des Restaurants „1884“ - dieses wurde zu Jahresbeginn für zwei Millionen Euro umgebaut - ein Gansl-Menü zum Preis von 62 Euro pro Person ordern und bekommen dazu die Übernachtung im Hotel geschenkt (ohne Frühstück, Kurtaxe extra). Das Ganslmenü beinhaltet ein Glas Prosecco mit einer viergängigen Speisenfolge. „Wir möchten einerseits unser Hotel im Raum Oberkärnten gerne bekannter machen und andererseits unseren Gästen einen entspannten Abend bieten“, erklärt Aichelburg-Rumerskirch den Grund, warum man sich für diesen Schritt entschieden hat.