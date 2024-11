In der Altstadtgalerie in Gmünd wurde Mitte November die Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod – Den Himmel mit Kinderaugen sehen“, welche von den Volksschulkindern musikalisch umrahmt wurde, eröffnet. Auf Initiative von Natalie Schönegger vom Hospizteam des Roten Kreuzes Spittal und Religionslehrerin Christiane Graf-Karner näherten sich die Kinder dem Thema „Tod und Sterben“ malend und bastelnd an. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wurden von vielen Ehrengästen gebührend gelobt.

Waltraud Priemer, Silke Platzer, Renate Gsodam, Christiane Graf-Karner, Brigitte Winkler, Natalie Schönegger, Karin Steiner, Monika Hopfgartner Petra Kanavc und Hermann Reiterer © KK/Rotes Kreuz Spittal

Darunter waren Gmünds Bürgermeister Josef Jury, Caritas-Direktor Ernst Sandrieser, Volksschuldirektor Gerald Fellner, Brigitte Pekastnig, zweite Vizepräsidentin des Roten Kreuzes Kärnten, Rotkreuz Bezirksgeschäftsführerin Iris Köstenbauer sowie Rotkreuz-Funktionärin Stephanie Angerer. Sie alle brachten ihre Anerkennung für die Schüler und Schülerinnen, die Pädagoginnen sowie für die Mitglieder der Hospizgruppe zum Ausdruck. Zum Abschluss wurde von der Hospizgruppe als Geschenk ein Trauerkoffer an den Schulverbund Gmünd, Malta und Eisentratten überreicht.