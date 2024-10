Der neue Eurospar in Gmünd wird eine Größe von rund 1160 Quadratmetern haben. Eine Tiefgarage mit 49 Parkplätzen sowie ein Parkplatz mit 47 Stellflächen sind ebenfalls vorgesehen. Das Grundstück, auf dem am Montag der erste Bagger angerollt ist, befindet sich zwischen der Feuerwehr und dem Billa-Markt. Das wären die Eckdaten zum neuen Supermarkt in der 2570 Einwohner zählenden Künstlerstadt. Details waren am Montag seitens des Spar-Konzerns nicht zu erfahren. Die Pläne für den Bau der Eurospar-Filiale gibt es seit drei Jahren, man wollte bereits im Herbst 2021 den Spatenstich feiern.

Wenn der Eurospar eröffnet wird, werden die beiden bestehenden, im Eigentum der Spar befindlichen Filialen geschlossen. Das Spar-Gebäude in der Unteren Vorstadt wird in das Eigentum der Gemeinde übergehen. Wie Bürgermeister Josef Jury angekündigt hatte, wird das Gebäude abgerissen. Zuletzt war davon die Rede, dass dort ein Busterminal eingerichtet werden soll. In Waschanger gibt es einen weiteren Spar-Markt, der in die Jahre gekommen ist. Dieser soll verkauft werden, seitens der Stadtgemeinde habe man den Wunsch geäußert, dass hier Raum für die Ansiedelung von Kleingewerbe geschaffen werden möge.

Visualisierung des geplanten Eurospar in Gmünd © KK/SPAR

Im Sommer 2023 starteten Gmünder Kaufleute eine Unterschriftenaktion zur Verhinderung des Eurospars. Ihrer Meinung nach würde dessen großes Sortiment Leerstände auf dem Hauptplatz bewirken, sprich zu einer toten Innenstadt führen.

Was sagt Spar zur Bodenversiegelung und warum der Neubau nötig ist, obwohl es zwei Spar-Märkte gibt? „Wir sind uns des Flächenverbrauchs von Supermärkten bewusst und versuchen, diesen möglichst zu reduzieren. Supermärkte benötigen eine gewisse Größe, um das gesamte Sortiment führen zu können, das Konsumenten erwarten. Können bestehende Spar-Märkte nicht mehr ausgebaut werden, entstehen neue Märkte – auch auf der grünen Wiese“, sagte Spar-Pressesprecher Karl Dobrautz-Leitner im Februar gegenüber der Kleinen Zeitung.