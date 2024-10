Es wird geschremmt, geschliffen, gehämmert und gestrichen – nach der arbeitsintensiven Sommersaison nutzte Angelika Jörgl-Lassnig, Betreiberin des Restaurants „Charly‘s“ in Radenthein, den Oktober, um die zweite Bauphase in ihrem Lokal umzusetzen. Bereits zu Jahresbeginn stellte sie das Restaurantkonzept um. Ihr Ziel: aus der italienischen Pizzeria, die es seit 20 Jahren am Millstätter See gibt, sollte ein modernes Wirtshaus mit feiner Küche werden. Auch die Karte wurde umgestellt sowie um Dry Aged, Geräuchertes, ‚Fine Dining‘ und ein Überraschungsmenü erweitert. Beliebte Gerichte wie etwa der Sonntagsbraten, das Kalbswienerschnitzel, der Tafelspitz oder die Forelle „Müllerin“ gibt es nach wie vor.