In der Ortsrettungsstelle Obervellach des Roten Kreuzes stehen 42 ehrenamtliche und zwei hauptberufliche Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz, um bei Notfällen zu Hilfe zu eilen. Seit einigen Monaten werden die Geschicke an der seit 1999 bestehenden Ortsstelle von einem neuen dreiköpfigen Führungs-Team geleitet. Die Leitung hat Mirko Pristavec übernommen. Er arbeitet als kaufmännischer Angestellter in einem Obervellacher Tabakgeschäft.

Seine erste Stellvertreterin ist Magdalena Wech. Sie ist seit 2016 beim Roten Kreuz in verschiedenen Bereichen tätig und unterrichtet beispielsweise angehende Rettungssanitäter. Außerdem studiert sie an der Universität in Klagenfurt Geschichte. Zur zweiten Stellvertreterin wurde Stefanie Striednig gewählt, die seit 2020 beim Roten Kreuz aktiv ist und privat bei der Firma Noritec in Sachsenburg arbeitet. Die neue Dienststellenleitung übernimmt vielfältige Arbeitsbereiche, wie zum Beispiel den lang geplanten Umbau des Gebäudes in Obervellach.

Verena Loipold, Markus Pichler, Stephanie Angerer, Stefanie Striednig, Mirko Pristavec, Magdalena Wech, Iris Köstenbauer, Balthasar Brunner, Dylan Morley, Dominik Pacher und Martin Klar © Rotes Kreuz Spittal

Wertvoller Einsatz

Dem scheidenden Team, das aus Ulrich Gradnitzer, Dominik Pacher und Verena Loipold bestand, sprachen der Bezirksstellenleiter Dylan Morley und die Bezirksgeschäftsführerin Iris Köstenbauer großes Lob aus und dankten ihnen für den engagierten und wertvollen Einsatz.

Gradnitzer wird der Ortsrettungsstelle Obervellach weiterhin als Arzt für die notwendigen Rezertifizierungen zur Verfügung stehen, Verena Loipold wird als Rettungssanitäterin erhalten bleiben. „Unserem langjährigen Kollegen Dominik Pacher wünschen wir alles Gute und viel Zeit für seine Gattin und sein Neugeborenes“, sagen Morley und Köstenbauer.