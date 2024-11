„Malhemd und Bleistift nicht vergessen Kinder und bitte nehmt eure Zeichenentwürfe mit“, erinnert Christiane Graf-Karner, Religionslehrerin an der Volksschule Gmünd, ihre vierte Klasse, während die Schüler alles aufgeregt zusammenpacken. Geordnet und möglichst leise, um den Unterricht der anderen Klassen nicht zu stören, geht es in den Werkraum. In Vierergruppen verteilen sich die Kinder rund um die Holztische, die mit Zeitungspapier abgedeckt sind. Als Graf-Karner, die von Integrationslehrerin Nikita Mataln und Lehrer-Kollegin Brigitte Winkler unterstützt wird, die Leinwände verteilt hat, beginnt sie zu erklären: „Bitte zeichnet mit Bleistift eure Vorlagen auf die Leinwand und nicht fest andrücken, nur ganz locker die Linien nachmalen.“ Anschließend teilt sie Farbe, Pinsel und Wassergläser aus.