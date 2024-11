Der neue Spar-Supermarkt in St. Lorenzen im Lesachtal bringt der Gemeinde einen regionalen Nahversorger zurück. Nach mehr als einem halben Jahr ohne Lebensmittelgeschäft öffnet der Markt seine Türen. Im März hatte Daniel Niescher nach fast 80 Jahren den Spar-Markt in Klebas geschlossen. „A guats Gschäft“ mit regionalen Produkten ganz in der Nähe in Form eines Hofladens wurde stattdessen Ende Mai eröffnet. Kurz darauf wurde bekannt, dass in St. Lorenzen ein neuer Spar-Supermarkt eröffnet wird

Baustart war im Juli. Der Spar-Supermarkt präsentiert sich in modernem Design und fügt sich harmonisch in das Naturidyll des Lesachtals ein. Errichtet wurde das Gebäude von der „SPAR Österreichischen Warenhandels-AG“, während die DKE Handels GmbH (Daheim Kauf Ein) die Betriebsführung übernimmt. Das Team besteht aus 15 Mitarbeitern, der gebürtige St. Lorenzener Bernhard Obernosterer agiert mit seinem Freund Daniel Gärtner aus Weißenstein als Geschäftsleitung. Die Leitung der Filiale hat Jonas Guggenberger aus St. Lorenzen über.

Jonas Guggenberger ist der Filialleiter © Hans Guggenberger

Regionaler Nahversorger

„Auf rund 500 Quadratmetern bietet der Spar-Supermarkt eine breite Auswahl an Produkten – von regionalen Spezialitäten über frisches Obst und Gemüse bis hin zu alltäglichen Haushaltswaren“, sagt Obernosterer. Neben bekannten Marken sind auch Spar-Marken erhältlich. „Besonders Wert legen wir auf regionale Produkte aus dem Lesachtal. Regionale Produzenten haben die Möglichkeit, ihre Produkte im Supermarkt anzubieten“, so Obernosterer weiter.

Das Lebensmittelgeschäft ist montags bis freitags von 6.50 bis 18.30 Uhr und samstags von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. „Ein regionaler Versorger wie dieser ist ein großer Wirtschaftsfaktor, besonders für den Tourismus“, erklärt Geschäftsleiter Bernhard Obernosterer. Gleichzeitig betont er, dass der Nahversorger den Ort belebt und aufwertet: „Außerdem schafft er Arbeitsplätze für die Menschen im Tal, die nicht pendeln müssen.“ Am Dienstag, den 26. November, um 18.30 Uhr wird der Spar-Supermarkt feierlich eröffnet.