Baustart für neuen Spar-Markt ist in Lesachtal erfolgt

Die Bagger rollten diese Woche in St. Lorenzen an: Ein 500 Quadratmeter großer Spar-Markt mit 40 Parkplätzen soll im Dezember in Betrieb gehen. 10 bis 15 Mitarbeiter sollen beschäftigt werden.