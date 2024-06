Im Sägemuseum der Firma Thurner in Kötschach-Mauthen wurde Montagabend der Abschluss des dritten Lehrganges der Lehrlingsakademie Karnische Region gefeiert und in diesem Rahmen 15 Absolventen, darunter drei Absolventinnen, ihre begehrten Zertifikate überreicht. Zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen sowie die Eltern der Lehrlinge nahmen an dieser von den Absolventen gestalteten Abschlussfeier teil.