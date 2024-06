Für die allermeisten seiner Altersgenossen ist der Weg in die Selbständigkeit kein Thema. Zu kompliziert, zu arbeitsaufwändig und viel zu risikobehaftet. Tim Schmitter wuchs in einer deutsch-österreichischen Unternehmerfamilie in Düsseldorf auf, da bekam er einiges mit. „Mein Stiefvater Erwin Einetter führte in Düsseldorf einen gutgehenden Gas-Wasser-Installationsbetrieb,“ erklärt er.

Im Urlaub ging es regelmäßig in die Heimat seines Stiefvaters, nach Kirchbach im Gailtal und auf den Stöfflerberg. „Es gefiel mir da auf Anhieb und insgeheim wurde mein Wunsch, mir hier eine Lebensexistenz aufzubauen, immer stärker.“ Doch zuvor ging es an die staatliche Pflichterfüllung: die Bundeswehr rief und Schmitter rückte ein. 2012 übersiedelte der junge Düsseldorfer endgültig nach Kirchbach und begann bei einem heimischen Elektrobetrieb die Lehre als Elektrotechniker und -installateur. Schmitter: „Mir gefiel dieser Beruf und ich nutzte jede Möglichkeit, um mich technisch zu perfektionieren.“

Breitgefächerter Kundenstamm

Der nächste Schritt auf der Karriereleiter führte ihn als Elektro-Techniker aufs Nassfeld zu den Bergbahnen Nassfeld-Pramollo AG. Schmitt besuchte in der Folge in Salzburg eine Reihe von Ausbildungslehrgängen, die der zweifache Familienvater mit der Befähigungsprüfung, quasi der Meisterprüfung, abschloss. Seit Oktober 2022 lebt er seinen Traum als Unternehmer. „Meinen Betrieb habe ich im ehemaligen ADEG-Geschäft etabliert.“

Sein Kundenangebot ist breit und klassisch ausgelegt: Renovierungen, Sanierungen, Neubau, PV-Anlagen, Reparaturen von Haushaltsgeräten, Internet, EDV-Technik oder Multi-Media. „Hier arbeite ich mit regionalen Experten zusammen“, sagt der Firmenchef. Die Bergbahnen vertrauen weiterhin auf seine Expertise. Mittlerweile beschäftigt er bereits einen Mitarbeiter, ein weiterer ist anvisiert. Gattin Sonja wird demnächst das Büro übernehmen. – Aus dem Kindheitstraum wurde Wirklichkeit.