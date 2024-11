Unter dem Motto „Feuer und Flamme für die Zukunft“ fand die erste groß angelegte Abschnittsübung der Feuerwehrjugend des Oberen Drautals statt. Diese Form der Übung wurde zum ersten Mal im Bezirk durchgeführt und bot den Teilnehmern eine Gelegenheit, grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Feuerwehrarbeit zu erlangen und zu festigen. 80 Kinder und Jugendliche, sowie 40 Ausbilder, Betreuer und Funktionäre nahmen daran teil.

Die Übung war in fünf Stationen mit Themen wie Gerätekunde, Grundlagen der Kommunikation im Einsatzfall und Atemschutz gegliedert. Eine weitere Station widmete sich in Zusammenarbeit mit den Rettungssanitätern Tino Obweger, Katharina Mussnig, Katja Kummer und Martin Wegscheider der Ersten Hilfe.

Von der Theorie in die Praxis

Im praktischen Teil konnten die Jugendlichen das Gelernte dann umsetzen: In einem verrauchten Raum suchten sie mithilfe einer Wärmebildkamera nach Personen. Die Stationen „Löschgruppe“ und „Tanklöschgruppe“ waren speziell für jene Jugendmitglieder vorgesehen, die im nächsten Jahr den Wissenstest in Gold ablegen oder sogar bereits in den Aktivstand wechseln werden.

Vor Ort waren auch Manfred Fleißner, Bürgermeister der Gemeinde Kleblach/Lind und der stellvertretende Bezirksfeuerwehrkommandant Peter Podesser, um sich ein Bild von der Nachwuchsarbeit zu machen. Der Bezirksjugendbeauftragte Thomas Heregger, Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Kalser sowie sein Stellvertreter Andreas Strauß bedankten sich bei allen Helfern – insbesondere bei Dominik Hanser und seinem Team – für die Durchführung.