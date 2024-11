Am Samstag fand die jährliche Funk-Weiterbildung des Bezirkes Spittal an der Drau statt. Nach der Anmeldung und Einweisung durch Manfred Trattler und Lucas Weger startete der Tag mit den theoretischen Grundlagen zum Funk- und Nachrichtendienst sowie zur Nutzung von „LAWZ 3.0“ und „FeuerwehrEinsatzInfo“. Anschließend vertieften die 28 Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr Wissen im praktischen Funken an Stationen, wo der Einsatz von Handfunkgeräten und Funkfixstationen trainiert wurde.

Am Nachmittag stand ein realitätsnahes Planspiel auf dem Programm, das die Einsatzkoordination und Kommunikation im Ernstfall simulierte. Der Tag endete mit einer gemeinsamen Reflexion, in der Ausbilder Feedback gaben und die Teilnehmer ihre Erfahrungen austauschten.