Seit dem 29. November des Jahres 1904 gibt es die Kleine Zeitung. Gegründet wurde sie in Graz als „eine Zeitung für die kleinen Leute“, wie Chefredakteur Wolfgang Fercher den rund 140 Gästen im Familienhotel Post in Millstatt zum Auftakt des Geburtstagsfestes erzählte. Neben langjährigen Leserinnen und Lesern feierten viele namhafte Persönlichkeiten aus Oberkärnten mit. Unter ihnen Bezirkshauptmann Klaus Brandner, Bürgermeister Gerhard Köfer aus Spittal mit Ehefrau Evelyn, Hermagors Bürgermeister Leopold Astner, Millstatts Bürgermeister Alexander Thoma sowie die ehemalige Chefredakteurin der Kleinen Zeitung, Antonia Gössinger. Gemeinsam mit ORF-Stiftungsrat Siggi Neuschitzer wurde auf das Jubiläum angestoßen.

Auch bekannte Namen aus Kultur und Unterhaltung wie Schauspielerin Jutta Fastian (Landkrimi, Tatort), „Nockis“-Frontmann Gottfried Würcher, „Fuzzman“ Herwig Zamernik Musiker, Walter Grechenig sowie der Gailtaler Sänger Michael „Buzgi“ Buchacher fanden sich unter den Gästen ein.

Das ORF-Kärnten-Heute-Dabei-Team hat die Feier ebenfalls beehrt © Manfred Schusser

Gemeinsam mit Werbemarkt- und Geschäftsleiter der Kleinen Zeitung, Oliver Bergauer, begrüßte Fercher die Anwesenden mit Dankesworten und Gedanken zur Beständigkeit der Zeitung. Fercher hob hervor, wie stolz die Kleine Zeitung darauf sei, seit über einem Jahrhundert ein unabhängiges und regionales Medium zu sein. „Wir setzen seit jeher auf die Nähe zu unseren Lesern. Dass so viele gekommen sind, um mit uns zu feiern, zeigt, dass wir etwas richtig gemacht haben“, sagte er. Bergauer fügte hinzu, dass die Zeitung sich als „Stimme der Region samt qualitativem Filter“ etabliert habe. „Aktuell, in Zeiten von sozialen Medien, steht immer wieder die Frage im Raum, wie relevant das Medium Zeitung noch ist. Wir haben bewiesen, dass ein solches Medium die Jahrzehnte überdauern kann“, so Bergauer weiter.

Siggi Neuschitzer, Klaus und Eva Brandner sowie Andrea Steiner, ehemalige Leiterin des Kleine-Regionalbüros Oberkärnten © Manfred Schusser

In einer entspannten Runde sprach der Chefredakteur mit Fastian und Würcher über ihr Leben als Künstler, Anekdoten aus der Kindheit, ihre Karrieren und die Herausforderungen des Show-Business. Fastian, die bereits in mehr als 50 Produktionen mitgewirkt hatte, erzählte, wie sie mit acht Jahren ihr erstes Theaterstück schrieb. „Ich übernehme Teile und Charaktereigenschaften von meinen Rollen, wie beispielsweise ihre Empathie. Ich bin ein großer Menschenfreund. Deshalb freut es mich auch, heute dabei zu sein“, sagte die gebürtige Millstätterin. Sie bedankte sich emotional bei ihrem Mann und rührte das Publikum mit einer Liebeserklärung: „Ich bin stolz auf dich.“

Gerhard und Evelyn Köfer mit Gottfried Würcher © Manfred Schusser

Würcher, hat als Frontmann der Nockis mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung. Er sprach über die Höhen und Tiefen des Musikerlebens: „Das Publikum ist beinhart und gibt dir genau die Kritik, die es will. Wir brauchen unsere Fans, ohne sie wären wir nichts.“ Er teilte Einblicke und zog Parallelen zur Schauspielerei, beispielsweise, wie er manchmal mit 40 Grad Fieber auf der Bühne stand und meinte: „Man muss dabei so viel Schauspieler sein, dass man es einem nicht anmerkt.“ In die Zukunft blickend versprach er, „nie mit einem Rollator“ auf der Bühne zu stehen, sondern nur so lange zu singen, wie die Freude und die Kraft dazu bleibt. Fastian schloss mit einem Wunsch: „Ich plädiere für mehr Ausgelassenheit, Freude, und wir sollten auch viel öfter tanzen.“

Sänger Ramon Miles unterhielt die Gäste © Manfred Schusser

Neben der Geburtstagsfeier der Kleinen Zeitung wurde aber noch was ganz anders gefeiert: der Hochzeitstag von Gerwald Greibel und Doris Schabus, Nachbarn und langjährige Freunde von Würcher. Das Ehepaar feierte gleichzeitig Schabus‘ Geburtstag. Für sie war die Feier eine Überraschung ihres Mannes. Da sie seit jeher Nockis-Fan ist, Friedl seit mehr als 40 Jahren die Haare macht und sie alle drei gute Freunde sind, bot sich die Feier in Millstatt an. Zum Abschluss stimmten alle Gäste ein „Happy Birthday“ für die Kleine Zeitung an und feierten ihre 120-jährige Geschichte als verlässliche Stimme der Region.

Die Redakteurinnen Leonie Katholnig und Martina Pirker mit dem Hermagorer Bürgermeister Leopold Astner © Manfred Schusser

Großes Lob für Küche und Service des Familienhotel Post gab es von den Gästen, die von den Senior-Chefleuten Eva und Ulrich Sichrowsky herzlich begrüßt wurden. Mitgefeiert hat auch das Team des Regionalbüros Oberkärnten: Teamleiterin Martina Pirker, die Redakteurinnen Leonie Katholnig, Laura Quedritsch und Camilla Kleinsasser, die Sekretärinnen Michaela Sagmeister und Silvia Wandaller sowie die Kleine-Zeitung-Pioniere Andrea Steiner, Sissy Rosam und Helmut Stöflin.