Unermüdlich und ehrenamtlich engagieren sie sich in der Diözese Gurk: Zwei Frauen und sieben Männer wurden Ende Oktober von Diözesanbischof Josef Marketz im Rahmen einer Feier im Bischofshaus in Klagenfurt mit diözesanen Auszeichnungen geehrt. Für sein 20-jähriges Wirken als Koordinator der Diözesanpartnerschaft der Diözese Gurk und der Erzdiözese Sarajewo erhielt Kurt Haber die Hemma-Medaille in Gold. Auch Gebhard Jaschke, langjähriger Obmann der christlichen Lehrergemeinschaft, wurde diese Auszeichnung verliehen.

Die Geehrten: Wiegele, Schneider, Heine, Marketz, Binder, Rainer, Nowak, Kulterer, Jaschke und Haber © Diözesan-Pressestelle/Martin Assam

Gunter Heine und Krista Kulterer aus der Pfarre Sachsenburg erhielten die silberne Modestus-Medaille, die für besondere Verdienste auf Pfarrebene vergeben wird. Die Cäcilien-Medaille in Gold, die es für besondere Verdienste um die Kirchenmusik in der Diözese Gurk gibt, wurden Cäcilia Binder (Kappel am Krappfeld), Michael Nowak (Villach-St. Nikolai), Reinhard Schneider (Villach-St. Nikolai) und Alexander Rainer (Pfarre Pusarnitz) ausgezeichnet. David Wiegele (Pfarre St. Leonhard) wurde die Cäcilien-Medaille in Silber überreicht.