Am 25. Oktober wurden in der Marktgemeinde Steinfeld die 53. Kulturtage durch Vizebürgermeister Josef Lerchster und Ausschussobmann Gemeinderat Matthias Pirker im vollen Kultursaal eröffnet. Im Mittelpunkt standen die Volksschulkinder. Die Kinder der schulischen Tagesbetreuung zeigten in Bildern ihre einzigartige Sicht auf die Welt. In dieser Ausstellung wurden Werke präsentiert, welche die jungen Künstler mit viel Freude und Kreativität gestaltet haben. Von Acrylgemälden über Airbrush-Kunstwerke bis hin zu restaurierten und fantasievoll veränderten alten Bildern – hier wurde eine Vielfalt an Techniken und Ideen sichtbar.

Andrea Helmel, Mitarbeiterin in der schulischen Tagesbetreuung, gab den Kindern die entsprechende technische Anleitung. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten die Kinder der Volksschule gemeinsam mit den Lehrerinnen Sylvia Strobl und Viktoria Wuggenig-Holzfeind.

Die Steinfelder Kulturtage sind ein Fixpunkt im kulturellen Jahreskreislauf der Marktgemeinde, wobei bis zum ersten Adventsonntag Veranstaltungen verschiedenster Art und hoher Qualität das Kulturleben im Drautal bereichern. Das Programm bietet Konzerte, Kabarett, Theater, Musik, Lesungen und vieles mehr. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Homepage der Marktgemeinde.