Die Zeit zwischen Aufstehen und dem Verlassen des Hauses ist für die meisten Familien oftmals stressig. In Ruhe zu frühstücken ist für die Kleinsten manchmal nicht möglich und sie gehen hungrig in die Schule. Mit dem Frühstücksclub, der auf Initiative von Bürgermeister Ewald Tschabitscher mit Unterstützung von Ewald Wiedenbauer, dem Präsidenten der Volkshilfe Kärnten, sowie Gemeindemitarbeiterin Andrea Penker, Vorstandsmitglied der Volkshilfe Kärnten, gegründet wurde, will man Familien in den Morgenstunden Arbeit abnehmen.

Die Kinder der Steinfelder Volksschule haben nun die Möglichkeit, für 50 Cent vor Unterrichtsbeginn gesund zu frühstücken. Zuständig dafür ist Rosi Granitzer. „Das Frühstück ist für die Eltern eine Entlastung, da die Kinder vor Schulbeginn betreut werden und gestärkt sowie in guter Gesellschaft in den Schultag starten können. Unter dem Motto ‚Wo der Tag mit einem Lächeln beginnt‘ wird eine wertvolle Gelegenheit für die Kinder geschaffen, den Schultag positiv und gestärkt zu beginnen“, sind sich die Verantwortlichen einig.