Von Montag, 30. September, bis Samstag, 5. Oktober, wurde in den Bezirken Spittal und Hermagor an mehreren Standorten wieder zu „Coffee with Cops“ eingeladen: in Millstatt, Möllbrücke, Rennweg und Spittal sowie im Lesachtal, in St. Stefan, Kötschach, Weißbriach und Hermagor. Vor Ort schenkten die örtlichen Polizistinnen und Polizisten nicht nur Kaffee aus, sondern den Einheimischen auch ein offenes Ohr. „Durch‘s Reden kommen d´Leut zam“ heißt es im Volksmund. Auf Augenhöhe wurden mit den Besuchern diverse Anliegen besprochen.

Die Polizeiinspektion Spittal lud die Einheimischen auf einen Kaffee im Einkaufszentrum Stadtpark Center Spittal ein. Geplant war das Zusammenkommen im Stadtpark, wetterbedingt wurde der Ort jedoch geändert. So konnte mit Inspektor Andreas Friedrich und Chefinspektor Hans Ramsbacher sich ausgetauscht werden.