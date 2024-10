Tiefe Schlaglöcher und lange Risse im Asphalt – dieses Bild prägt den Gratis-Parkplatz bei der evangelischen Kirche in Spittal, der täglich von zahlreichen Pendlern genutzt wird. Ein Zustand, der auch Einheimische verärgert. Zudem sei die Situation für Fußgänger nicht ganz ungefährlich, wie ein Kleine Zeitung-Leser in einer E-Mail an die Oberkärntner Lokalredaktion feststellt: „Man muss aufpassen, dass man nicht in die Löcher tritt und sich am Fuß verletzt.“