Im Ortsgebiet und teilweise im Freiland von Bad Kleinkirchheim befindet sich die B88 Kleinkirchheimer Straße in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn hat in diesem Abschnitt bereits viele Risse und Schlaglöcher. Teilweise sind auch Setzungen und Spurrinnen zu sehen. „Eine Sanierung des rund 900 Meter langen Abschnittes ist für die Verkehrssicherheit unbedingt erforderlich. Dafür nehmen wir 410.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Die Arbeiten starten am Montag und werden in zwei Etappen durchgeführt. Im Herbst werden die Asphaltschichten instandgesetzt, die Fertigstellung des Abschnittes ist Mitte Juni 2025 geplant. Die Straße ist im Baustellenbereich nur einspurig befahrbar, es gilt auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung.