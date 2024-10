Im Jahr 1989 wurde die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Lesachtal in Kärnten und der bayrischen Gemeinde Marktoffingen feierlich besiegelt. Diese enge Verbindung wird seit jeher besonders von den Musikvereinen beider Gemeinden gepflegt. Am vergangenen Wochenende fand in Marktoffingen ein Fest statt, um diese Freundschaft zu feiern. Mit einer Delegation reiste die Lesachtaler Bauernkapelle St. Lorenzen zu ihrer Partnerkapelle in Deutschland. Die Trachtenkapelle Marktoffingen, unter der Leitung von Obmann Michael Deibler, hatte für die Gäste aus Kärnten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Zeremonie und Frühschoppen

Der Höhepunkt des Wochenendes war der Sonntag, der ganz im Zeichen des 35-Jahr-Jubiläums der Partnerschaft stand. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst wurde die Verbindung beider Gemeinden in einer Zeremonie, der auch Marktoffingens Bürgermeister Helmut Bauer beiwohnte, erneut bekräftigt. Die Lesachtaler Musiker präsentierten sich im Rahmen eines Frühschoppenkonzerts von ihrer besten Seite und sorgten im Kulturzentrum für Begeisterung.

Christian Guggenberger, Obmann der Lesachtaler Bauernkapelle St. Lorenzen, dankte für das langjährige, aktive Miteinander. Kapellmeister und Vizebürgermeister Gerald Kubin betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der musikalischen Partnerschaft und lobte die Gastfreundschaft. In zwei Jahren werden Freunde aus Marktoffingen zu einem Gegenbesuch im Lesachtal erwartet. Ein schönes Beispiel dafür, wie Musik Freundschaften über Landesgrenzen hinweg lebendig hält!