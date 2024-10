Die Schwestern Laura-Maria und Magdalena sowie ihr Cousin Matthias Waldauf musizieren bereits seit ihrer Kindheit in verschiedenen Formationen und haben durch zahlreiche Auftritte, unter anderem in bekannten Fernsehsendungen, an Bekanntheit gewonnen. Erstmals konnte das Ensemble für ein Seminar am ersten Oktoberwochenende an der Volksmusikakademie im Lesachtal engagiert werden.

Während des Seminars wurde gemeinsam mit den Teilnehmern an neuen Stücken gearbeitet, die am Ende des Workshops präsentiert wurden. Dabei erhielten die Teilnehmer viele neue Melodien, Tipps und Spieltechniken, was ihnen auch die Möglichkeit gab, in unterschiedlichen Formationen zu musizieren.

Ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes war das Abschlusskonzert von „Waldauf³“. Das Publikum erlebte eine musikalische Darbietung, die von Vielfalt und Präzision geprägt war. Der Auftritt des Ensembles aus Tirol wurde mit Applaus gewürdigt.