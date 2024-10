Inklusion ist ein Thema, das in der Kletterhalle in Mühldorf gelebt und auch regelmäßig umgesetzt wird: Der beste Beweis dafür ist das INKlettern, ein Projekt des Österreichischen Alpenvereins, das Anfang Oktober an einem Samstag zum zweiten Mal Halt in Oberkärnten machte. „Der Alpenverein ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir mitmachen wollen. Natürlich haben wir sofort zugesagt“, erzählt Nikola Zauchner, die sowohl in der Kletterhalle als auch beim Alpenverein tätig ist und die Zusatzausbildung „Übungsleiterin Inklusionsklettern“ hat. Ziel dieser Aktion war es, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenzubringen, gemeinsam Grenzen und Ängste zu überwinden, sich auszutauschen, zu sporteln und Vorurteile abzubauen. Spaß und Freude standen dabei stets im Vordergrund. „Es ging auch darum, Sport ohne Leistungsdruck zu machen“, sagt Zauchner.