Kulinarisch ging es am Sonntag im Gail- und Gitschtal zu. In Kirchbach gab es das 21. Apfelfest, in Weißbriach wiederum standen Krautköpfe und Kraut im Mittelpunkt. Mittlerweile wurde das 22. Gitschtaler Krautfest am bummvollen Gemeindeplatz im Kneipp-Kurort abgefeiert, veranstaltet von der Dorfgemeinschaft mit ihren sieben Vereinen unter tatkräftiger Mithilfe der Weißbriacher Bevölkerung. Mehrere Dutzend liebevoll kreierte „Krautscheuchen“ zierten den Ort.