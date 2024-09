Dieses Ereignis lockte viele Interessenten in die seinerzeitige „Modine“-Industrieruine, die sich mittlerweile dank des Engagements zahlreicher heimischer Betriebe im Schulterschluss mit der Politik zu einer zentralen Wirtschafts-Drehscheibe entwickelt hat. Das neue Bildungszentrum „Karnische Werkstätten“ hat es in sich. Hier wird künftig so gut wie alles geboten, um Lehrlinge, Betriebe, Mitarbeiter und vor allem künftige Unternehmer für die zunehmenden beruflichen Herausforderungen fit zu machen. In der von Kleine Zeitung-Wirtschaftsredakteur Alexander Tengg geleiteten Diskussionsrunde kam die Freude der Ehrengäste über dieses bildungspolitische Leuchtturmprojekt zum Ausdruck.