Im Kreise vieler Blasmusikkollegen, Freunde und Gönner feierte am vergangenen Samstag, 28. September, der 41-köpfige Musikverein „Almrausch“ Mitschig in der Gemeinde Hermagor-Pressegger See sein 70-Jahr-Jubiläum in der Watschinger Kes‘s. Im Mai 1954 erfolgte der Start dieser jahrzehntelangen, von viel Erfolg begleiteten Kulturtätigkeit, die in der musikalischen Begleitung unzähliger festlicher, freudiger und trauriger Anlässe in der Region zum Ausdruck kam. Nach wie vor ist der musikalische „Siebziger“ voller Tatendrang, dafür sorgt schon der junge, aus Obfrau Andrea Wiedenig und Stellvertreter Daniel Zimmermann bestehende Vorstand.

Simon Sulzer wiederum zählt zu den jüngsten Kapellmeistern im Bezirk Hermagor. Gratuliert haben Landtagsabgeordneter Luca Burgstaller, Bürgermeister Leopold Astner und sein Kollege Markus Salcher (Kirchbach), Blasmusikverbandsobmann Andreas Zimmermann, Bezirkskapellmeister Martin Rauter wie die Blasmusik-Ehrenfunktionäre Anton Webhofer und Josef Pflügl. Segensworte sprachen Dechant Andreas Tonka und evang. Pfarrer Reinhard Ambrosch. Gleich fünf Gailtaler Trachtenkapellen spielten für den Siebziger auf.