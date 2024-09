Am 9. September 2024 schlug die Geburtsstunde des BRG Hermagor, das frühere BORG ist damit Geschichte. Aktuell werden im Bundesschul-Cluster sechs Unterstufen- und acht Oberstufenklassen geführt, weitere Klassen werden noch dazukommen. Rund 450.000 Euro wurden in den letzten Monaten in die Adaptierung neuer Klassenräume investiert. Clusterleiter Werner Wölbitsch eröffnete und moderierte die Feier. Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) sieht in dieser Bildungsstätte keine schulische Konkurrenz, sondern eine extreme Bereicherung für die Region. „Kinder müssen nicht mehr auspendeln, können sich aktiv am Vereinsleben beteiligen und in die Gesellschaft hineinwachsen.“