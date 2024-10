Eine Reihe von Ehrengästen und über zehn Fahnenabordnungen der Verbände aus dem Bezirk Spittal, Hermagor und Osttirol, die Steinfelder Schützen, die Bauernkapelle Dellach, die jungen Trachtenfrauen und Vereins-Obleute sowie Mitglieder und Freunde kamen zum 50-Jahr-Jubiläum der Ortsstelle Dellach-Berg des Österreichischen Kameradschaftsbundes. Am Samstag fanden sich die Gäste im festlich geschmückten Kultursaal ein.

Nach dem Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege am Kriegerdenkmal und der feierlichen Messe, untermalt vom Chor „Schattseitner“ aus Waisach-Bruggen, sprachen die Festredner, allen voran Bürgermeister Johannes Pirker. Angesprochene Themen waren unter anderem die Bedeutung des Kameradschaftsbundes und die Vorbildwirkung für den Nachwuchs. Am Programm standen zudem zahlreiche Ehrungen. Musikalisch umrahmt wurde das Fest von der örtlichen Bauernkapelle.