Am vergangenen Samstag fand im Kulturhaus Mühldorf die Prämierung der besten Kurzgeschichten des neunten Mölltaler Geschichten Festivals, eine Kooperation der Mölltaler Gemeinden und des Vereins „ProMÖLLTAL“, statt. Das Festival hat sich in den vergangenen Jahren als Plattform für zeitgenössische Literatur etabliert und zog auch dieses Jahr mit dem Thema „jetzt“ Autorinnen und Autoren aus ganz Europa an. Mit insgesamt 660 eingereichten Kurzgeschichten war dies erneut eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Eröffnet wurde der Abend von der Bestsellerautorin und Vorsitzenden der Fachjury Vea Kaiser, die ihre Gedanken zur Kunst der Kurzgeschichte mit dem Publikum teilte. Die weiteren Jury-Mitglieder waren die Journalistin Juliane Fischer, der Lektor David Rupp, die Buchhändlerin Helena Prinz und der Kulturmanager Igor Pucker.