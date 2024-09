Anlässlich seines 70. Geburtstages, den er am 18. September gefeiert hatte, blickt der Flattacher Musiker Huby Mayer auf eine höchst erfolgreiche Zeit mit den „Original fidelen Mölltalern“ und 3700 Kompositionen zurück. Gefeiert wird sein Ehrentag am Sonntag in Flattach mit einem Festkonzert. „Das Fest wird wie mein ganzes Leben verlaufen, nämlich sehr musikerfüllt. 55 Musikantinnen und Musikanten, die ich sehr schätze, werden das Konzert zugunsten von Licht ins Dunkel im Kultursaal in Flattach gestalten“, sagt der Musiker. Und weiter: „Es sind Musiker dabei, die mich seit Jahrzehnten bei Solo-Projekten begleiten, wie etwa Paul Moser, Peter Vierbach, Hannes Benedikt, Christian Kramser, meine Söhne Michael und Manuel oder Christoph Vierbauch von der Trachtenkapelle Flattach. Gespielt werden meine Blasmusikstücke. Auch die Flattacher Jagdhornbläser sind dabei.“

Die Abschiedstournee der „Fidelen Mölltaler“ im Jahr 2016 © KK/PRIVAT

Die Trachtenkapelle Flattach organisiert das Konzert am 22. September, um 14 Uhr, im Festsaal Flattach. Es musiziert ein Auswahlorchester mit Musikern aus Oberkärnten. Voranmeldung unter E-Mail: trachtenkapelle@flattach.at. Eintritt: freiwillige Spende.