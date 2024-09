Der exklusive Business Talk „Initiative Oberkärnten“ fand auf Einladung der beiden in Spittal angesiedelten Firmen „Smarter Software“ und „CM Brands“ in deren umgebauten Büroräumlichkeiten statt. In einer spannenden Gesprächsrunde beleuchteten Josef Ortner von der Ortner Reinraumtechnik GmbH, Matthias Egarter von der Lindner Recyclingtech GmbH und Tanja Telesklav von Frau in der Wirtschaft Kärnten - moderiert von Katja Kogler-Auer – gemeinsam mit den Gastgebern Christian Moser (CEO CM Brands) und Stefan Wagner (CEO Smarter Software) die Stärken und Herausforderungen der Region. Diskutiert wurden die Standortvorteile Oberkärntens, die Herausforderungen der Fachkräftesicherung, die Synergien zwischen Tourismus und Industrie sowie zukunftsweisende Strategien zur Stärkung der Wirtschaft vor Ort.

„Wir benötigen eine langfristige Strategie zur Umsetzung konkreter Projekte, die unsere Region nachhaltig einzigartig machen“, betonte Josef Ortner. „Unser Investment in den neuen Standort ist ein in Beton gegossenes Commitment zur Region“, sagte Matthias Egarter. „Oberkärnten verdient einen klaren und transportierbaren USP und ein starkes Bekenntnis der Politik zur Region“, führte Tanja Telesklav ins Treffen.

Plattform zur Stärkung der Region

„Oberkärnten hat großes Potenzial, benötigt jedoch eine klare Vision mit starkem Zusammenhalt von Bevölkerung, Politik und Wirtschaft“, sagte Christian Moser (CEO CM Brands). Stefan Wagner ergänzte: „Gemeinsam müssen wir die hohe Qualität der Arbeit und der Arbeitsplätze in Oberkärnten selbstbewusst nach außen tragen.“



Mit dem Business Talk schufen die Gastgeber nicht nur einen Raum für Austausch, Innovation und Zusammenarbeit, sondern auch eine Plattform, die nachhaltig zur wirtschaftlichen Vernetzung und Stärkung der Region beitragen und wiederkehrend fortgeführt werden kann.

Infos zu den Firmen

Smarter Software ist der kompetente Partner für individuell entwickelte Softwarelösungen sowie Consulting und Coaching von und für IT-Experten. Neben dem Hauptsitz im Klagenfurter Lakeside Science & Technology Park hat Smarter Software seinen zweiten Bürostandort in Spittal etabliert und bietet nun auch in Oberkärnten Softwareentwicklung an. Die maßgeschneiderte Smarter Software wird mit Fokus auf drei Schwerpunkte produziert: Automotive, Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen. Zu den Kunden zählen die Porsche Holding ebenso wie die BKS, die ÖGK, die Kabeg oder das Land Kärnten.

Nach der Devise „Klasse statt Masse“ vertritt und entwickelt die CM Brands als exklusive Vertriebsagentur von Spittal aus nachhaltige, internationale Premiummarken für die Region Österreich, Italien und CEE. Zum Portfolio gehören einerseits die nachhaltigen Biomarken Lebensbaum und Vivani/I-Choc welche in Österreich mittlerweile in über 1000 Verkaufsstellen wie DM, reformstark Martin, Gewusst Wie Drogerien, Büros und Großkantinen wie z.B. die der Österreichischen Nationalbank verfügbar sind. Andererseits gehört auch die internationale Beratung von Marken wie z.B. HIPP Kindernahrung oder Heineken im Auf- und Ausbau von Vertriebsstrategien zum exklusiven Tätigkeitsfeld.