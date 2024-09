Am Freitag präsentierte Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die „Mikro-ÖV-Strategie“ des Landes. Damit soll nicht weniger als die Mobilitätswende weg vom Individualverkehr hin zum öffentlichen in Kärnten geschafft, die Regionen gestärkt und die Abwanderung aus dem ländlichen Raum eingebremst werden. „Es ist ein großer Schritt für den öffentlichen Verkehr, hin zu einem bedarfsorientierten Verkehr“, so Schuschnig.