Das turbulente Stück „Die vertagte Hochzeitsnacht“ von Franz Arnold und Ernst Bach erzählt vom Unternehmer und Futtermittelhändler Emil Dobermann, der zwei Töchter hat. Edith ist frisch verheiratet mit dem Zoologen Zibelius und auf Hochzeitsreise. Franzi hat gerade in Klaus Schiller ihren Mann fürs Leben gefunden. Allerdings hat Schiller – eine Kundschaft von Franzis Vater – noch eine heimliche Affäre mit der Tänzerin Elli Ornelli.

Im Schwank in drei Akten wird den Zusehern dank der Performance der Spieler der Theatergruppe Liesing nicht langweilig. Alle bisherigen Aufführungen im heurigen Sommer waren ausverkauft. Glänzend in ihren Rollen sind Martin Guist, Martin Guggenberger, Hannes Ladstätter, Verena Obernosterer, Sophie-Madeleine Stabentheiner, Ferdinand Stadlober, Manuel Stemberger, Theresia Unterluggauer, Karin und Ines Wurzer. Die Theatergruppe steht unter der Leitung von Erika Stabentheiner, die selbst in die Rolle der Tänzerin Elli Ornelli schlüpft.