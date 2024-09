Wandern im Wald, die Natur genießen und dabei Wissenswertes über die Pilze und ihre Umgebung erfahren sowie neue Pilz-Rezepte kennenlernen. Das kann jetzt in der Gemeinde Seeboden am Millstätter See, genauer gesagt in St. Wolfsberg, gemacht werden. Nahe der Filialkirche St. Wolfsberg befindet sich einer der beiden Einstiege des rund einen Kilometer langen ersten Pilzlehrpfades Kärnten. Das Team rund um Bürgermeister Thomas Schäfauer und Gemeindevorstand sowie Hobby-Pilzkenner Horst Zwischenberger will damit zeigen, wie Pilze das Ökosystem des Waldes unterstützen, Symbiosen mit anderen Lebewesen eingehen und warum sie für das Gleichgewicht in den Wäldern so wichtig sind. „Mit diesem Projekt, welches von der ‚Klar! Nockregion‘ unter der Leitung von Franziska Weineiss unterstützt wird, setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Förderung der Artenvielfalt und zur Sensibilisierung für Biodiversität“, sagt Schäfauer.