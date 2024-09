In Kötschach-Mauthen

Feuerwehren bereiten sich mit Einsatzübung auf den Ernstfall vor

Feuerwehreinheiten aus den Bezirken Hermagor, Villach-Land und Villach-Stadt nehmen am 7. September in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen an einer Übung des Katastrophenhilfezuges 1 teil.