„Das war nicht genehmigt, niemand wusste darüber Bescheid. Das war wirklich fahrlässig.“ So die Worte des stellvertretenden Katastrophenschutzbeauftragten des Landes Kärnten, Christian Gamsler. Bezug nimmt er damit auf Aufnahmeflüge italienischer Canadair-Löschflugzeuge, die ohne Genehmigung und Vorwarnung am am Dienstagvormittag Wasser am Weißensee entnahmen.

Lebensgefährlicher Eklat

Am Dienstagmorgen hieß es, der Zivilschutz der Region Friaul-Julisch Venetien wolle Kärnten dahingehend um Hilfe bitten. Wenig später waren die Flugzeuge jedoch bereits - illegal - am See und entnahmen das Wasser. Wie es zu so einem – in erster Linie für Leib und Leben gefährlichen – Eklat kommen konnte? „Das weiß ich beim besten Willen nicht. Ich nehme an, dass die Piloten bei Gefahr in Verzug und ohne Kenntnis jeglicher Vorschriften eigenwillig gehandelt haben“, erklärt Gamsler.

Dass es sich dabei um eine rein formelle Frage handelt, verneint der Experte entschieden: „Ich habe beim Innenministerium nachgefragt. Die Italiener haben nicht einmal der Austro Control Bescheid gegeben.“ Also quasi unbekannte Flugobjekte im Kamikaze-Flug auf Kärntens Tourismusregion: „Wir sprechen hier von einem bei Einheimischen und Touristen beliebten Badesee. Menschen hätten sich genau bei der Wasserentnahmestelle befinden können.“

Alarmplan wurde aktiviert

Mittlerweile habe er, so Gamsler, die notwendige Anfrage von den Italienern erhalten: „Als zuständiger Katastrophenschutzbeauftragter habe ich daher sofort den Alarmplan in Gang gesetzt, mit den Arbeiten zur Freimachung des Weißensees wurde unverzüglich begonnen.“ Wenn die Bürgermeisterin der Gemeinde Weißensee ihr OK gibt, dass vor Ort alles abgesichert ist, bekommen die Italiener von uns sofort die Genehmigung.

Bürgermeisterin Karoline Turnschek erklärte kurz nach 12.15 Uhr gegenüber der Kleinen Zeitung: „Wir aktivieren gerade den Alarmplan, arbeiten auf Hochtouren.“

„Diplomatisches Nachspiel“

Beantragt wurde die Wasserentnahme am Weißensee übrigens bis Donnerstag dieser Woche. Dann soll auch in Friaul Niederschlag fallen, sich die Lage beruhigen – zumindest betreffend der Brandgefahr. Denn bilateral dürfte das Vorkommnis erst dann aufgearbeitet werden: „Ich möchte betonen, dass diese Aktion im Nachhinein mit Sicherheit ein diplomatisches Nachspiel haben wird“, erklärt Christian Gamsler.