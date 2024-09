Keine Beruhigung gibt es bei den Waldbränden am Berg Cimadors in Moggio Udinese in der Region Friaul-Julisch Venetien – ganz im Gegenteil. Nachdem bereits am Wochenende auch in Kärnten gemeldet wurde, dass man den Rauch gerochen habe, hat sich die Situation weiter verschlechtert. Wie etwa Nordest24 berichtet, sind nun sogar Evakuierungen angeordnet worden.

Evakuierungen in Friaul

In Moggessa ordnete die Bürgermeisterin nach einer Inspektion des Katastrophenschutzes die Evakuierung ihres Dorfes an. Darüber hinaus wurde die Räumung der Dörfer Badius und Borgo di Mezzi angeordnet. Auch Touristen mussten evakuiert werden, Straßen wurden gesperrt. Das berichten italienische Medien am Montag.

Moggio Udinese, wo die Waldbrände nun zu Evakuierungen führen, liegt nur rund 30 Kilometer von Hermagor entfernt © Screenshot/ Luftlinie.org

Indes geht der Kampf gegen die Flammen weiter, der Rauch ist mehrere Kilometer weit sichtbar. Gegen den Waldbrand von vom Boden und von der Luft aus gekämpft – neben Hubschraubern des regionalen Katastrophenschutzes sind mittlerweile auch zwei Canadair-Löschflugzeuge im Einsatz, ein weiteres wurde angefordert.