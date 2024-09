3279 Online-Gärtner, rund 31.000 gesetzte Pflanzen und mehr als 148.500 Arbeitsschritte. Das sind die aktuellen Zahlen von dem Spittaler Unternehmen „myAcker“. Was einst als Idee für Online-Gärten begann, entwickelt sich nun Schritt für Schritt zu einem Technologieunternehmen mit dem Schwerpunkt „autonome Stores“.

Derzeit läuft die Ernte, bei der virtuell angebautes Bio-Gemüse und Kräuter in die reale Welt geholt werden. Wie das funktioniert? Die Online-Gärtner besitzen ihren eigenen Gemüsegarten und suchen dort ihre gewünschten Pflanzen aus. Diese müssen dann gesät und gegossen, sowie das Unkraut im Garten gezupft und die Pflanzen vor Schädlingen geschützt werden – alles bequem von zu Hause aus über das Smartphone. „Die Online-Gärtner gießen, pflanzen und ernten. Das Besondere daran: Die eigentlichen Arbeitsschritte werden auf einem echten Acker ausgeführt, und die Ernte wird direkt an die Kunden nach Hause geliefert“, wird das Konzept kurz beschrieben.

Geackert wird nur noch im Tullnerfeld

Seit 2017, als „myAcker GmbH“ von Christoph Raunig und Patrick Kleinfercher ins Leben gerufen wurde, hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt. Ihr Kerngeschäft, die „myAcker-Online-Gärten“, bei denen man per Mausklick Gemüse auf einem echten Feld anbaut, hat sich ausgeweitet. Es gibt mittlerweile einen Acker im Tullnerfeld bei Wien, betrieben von Carina und Max Gschaider. „Wir betreiben unseren Acker im Mölltal seit dieser Saison nicht mehr selbst, sondern haben Partner im Tullnerfeld, vor den Toren Wiens, die den operativen Teil des ‚myAcker-Onlinegartens‘ übernehmen und dort das Gemüse der Onlinegärtner pflanzen – so wird der ‚myAcker-Onlinegarten‘ noch regionaler, weil die meisten Kunden doch aus den urbaneren Gegenden im Osten Österreichs kommen“, gibt das Unternehmen Auskunft. Primär wird nun als Konzeptgeber und Plattformbetreiber agiert und das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der „AckerBox“ und „ackerPay“-Technologien.

Die „AckerBoxen“ sollen bis nach Deutschland expandieren © KK/MyAcker

Die „AckerBoxen“ – autonome Verkaufsstellen für regionale Produkte – wurden 2019 eingeführt. Die erste Box wurde bei der Glanzer Mühle in Spittal eröffnet. Diese Selbstbedienungs-Container sind mit regionalen Produkten gefüllt und inzwischen an 14 Standorten in Österreich zu finden. Weitere Expansionen bis nach Deutschland sind in Planung. Derzeit sind 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Vom Hofladen bis zum Supermarkt

Das jüngste und derzeit am besten gedeihende Pflänzchen aus dem Oberkärntner Ideen-Gewächshaus sind die aus den AckerBoxen abgeleiteten autonomen „ackerPay-Shops“. Dabei handelt es sich um eine Selbstbedienungstechnologie, mit der aktuell schon mehr als 90 Shops – vom Hofladen bis zum Supermarkt, von 150 bis zu 4500 Artikeln – ausgestattet sind. Es gehe um eine „moderne Form der Selbstbedienung“. Diese autonomen Shops, die ohne Personal auskommen, nutzen selbst entwickelte Systeme für Bestandsmanagement, Sicherheit, Steuerung und Bezahlung. Die Shops sind mit Kameras überwacht und die Identifizierung erfolgt über die Bankomatkarte. Diebstähle sind fast ausgeschlossen. Der Hintergedanke sei das Wissen, dass in zehn Jahren kein Mitarbeiter mehr in Geschäften stehen wird.