Aufmerksamen Passanten und Autofahrern wird es schon aufgefallen sein: Beim Pagro-Markt in der Villacher Straße steht jetzt eine Ackerbox. Der Selbstbedienungs-Container, in dem Kunden zumeist rund um die Uhr Waren des täglichen Bedarfs kaufen können, stand zuletzt bei Bellaflora in Villach. „Wir hatten ja ursprünglich in Spittal zwei Standorte. Jenen bei der Glanzer Mühle, wo auch unser Büro ist, und einen gab es beim Kulmax-Zentrum im Osten der Stadt“, erzählt Kathrin Angermann, verantwortlich für das Marketing der Biogemüse-Garten-Online-Plattform „my acker“ und die Ackerboxen.