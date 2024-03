Mer Austria gilt als Spezialist für die Planung und den Betrieb ganzheitlicher Ladelösungen: In Spittal eröffnet der Anbieter aus Wien nun einen neuen Schnellladepark im Osten der Stadt. Direkt hinter dem ÖAMTC-Gebäude werden künftig 18 moderne Schnellladepunkte zur Verfügung stehen, die von E-Fahrern zu jeder Tageszeit zum „Stromtanken“ benutzt werden können.

„Die Anlage ist verkehrsgünstig nahe dem Verkehrsknoten der Tauern Autobahn Spittal/Millstätter gelegen. Eine nachhaltige Photovoltaik-Überdachung garantiert dabei auch bei schlechtem Wetter ein angenehmes Ladeerlebnis. In fußläufiger Nähe zum Standort in der Großegger Straße in Spittal finden die Besucher zudem Gastronomie- und Einzelhandelseinkaufsmöglichkeiten, um die Ladezeit zu überbrücken“, heißt es in einer aktuellen Presseaussendung.

Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Austria GmbH © Mer Austria

Die Inbetriebnahme des Ladeparks erfolgt in zwei Phasen bis September 2024 und bietet insgesamt neun Schnellladesäulen mit 18 Ladepunkten, an denen mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt geladen werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen E-Fahrern bereits drei „alpitronic hypercharger“ mit insgesamt sechs Ladepunkten zur Verfügung. Alle Ladepunkte werden mit 100 Prozent zertifiziertem Ökostrom betrieben. „Attraktive Lademöglichkeiten an Verkehrsknotenpunkten und beliebten Reiserouten sind eine Grundvoraussetzung, um die Elektrifizierung des Straßenverkehrs in Österreich weiter zu forcieren“, betont Anton Achatz, Geschäftsführer der Mer Austria GmbH. „Wir freuen uns daher sehr, mit dem Ausbau des Ladeangebots in Spittal an der Drau unseren Beitrag dazu leisten zu können und nachhaltige Mobilität erlebbar zu machen.“

Für Ladevorgänge ist lediglich die Mer ConnectME App, eine herkömmliche Ladekarte eines Roaming-Anbieters oder eine Kreditkarte erforderlich. „In naher Zukunft wird zudem die Möglichkeit des Plug-and-Charge-Ladens zur Verfügung stehen“, heißt es. Der Schnellladepark in Spittal ist der erste Kärnten-Standort von Mer Austria. Einzelne Mer Ladestationen/Ladepunkte in Verbindung mit dem Standortpartner McDonald‘s Österreich befinden sich noch in Klagenfurt, in Feldkirchen und in Völkermarkt.