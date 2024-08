Am 22. August ereignete sich gegen 9.15 Uhr ein Unfall am Detmolder Grat, als ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs in Niederösterreich beim Aufstieg zur Hochalmspitze ausrutschte. Der Bergsteiger wollte von der Gießenerhütte über den Detmolder Grat auf den Gipfel gelangen. Am Beginn des Klettersteigs rutschte er offenbar auf dem nassen Felsen aus und stürzte nach vorne.

Andere Bergsteiger in der Nähe leisteten Erste Hilfe, da der Mann bei seinem Sturz schwere Verletzungen erlitten haben soll. Die Einsatzkräfte der Bergrettung Lieser-Maltatal sowie der Rettungshubschrauber RK1 wurden alarmiert und führten die Bergung durch. Der Verletzte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz wurde durch den Polizeihubschrauber Libelle unterstützt.