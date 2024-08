Mit ihrem fulminanten Kirchtagskonzert lieferten die Musiker der Lesachtaler Bauernkapelle St. Lorenzen einen Höhepunkt im traditionellen Lesachtaler Kirchtagsreigen. Die kulturellen und musikalischen Schwerpunkte dieser Feste locken alljährlich viele Besucher ins Lesachtal. „Der Lesachtaler Musikverein als Veranstalter ist sehr zufrieden mit dem Erfolg“, berichtet Kapellmeister Gerald Kubin.

Zahlreiche Gastmusiker spielten auf

Nach intensiven Wochen der Vorbereitung durften die Besucher den Kirchtag in diesem Jahr bei einem wahren Bilderbuchwetter erleben. Schon um 6 Uhr am Morgen lauschten viele Gäste den Klängen der Lorenzner Musikanten, die zum Weckruf durch das Dorf musizierten. Anschließend an den Gottesdienst in der Pfarrkirche von St. Lorenzen zog eine beeindruckende Prozession durch den Ortskern.

Die Bauernkapelle St. Lorenzen musiziert zum Kirchtagskonzert © KK/Emanuel Unterguggenberger

Im Anschluss daran musizierte die Musikkapelle Heinfels aus Osttirol zum Frühschoppen auf. Mit der Gruppe „Radlwind“ und der Volkstanzgruppe Maria Luggau sorgten weitere kulturelle Vereine für ausgezeichnete Kirchtagsstimmung. Ehe die Salzburger Formation „die Lungauer“ zum Kirchtagstanz aufspielten, erlebten die zahlreichen Gäste des Kirchtages ein großartiges Kirchtagskonzert des Veranstalters selbst, nämlich der Lesachtaler Bauernkapelle St. Lorenzen. Mit einer sehr vielfältigen Stückauswahl und der tollen musikalischen Präsentation sorgten sie beim Publikum für positive Kirchtagsstimmung und wurden dafür mit großem Applaus belohnt.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

Im Zuge des Konzertes wurde Stefan Tiefenbacher für seine 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Die Ehrung für ihre 15-jährige Vereinstreue erhielten Elisabeth Hackl und Christian Kircher.