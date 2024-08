Das freut die Touristiker in Osttirol: Sie haben die Information aus Amerika bekommen, dass eine Einrichtung einen besonderen Ehrenplatz in einem Ranking des Time Magazine bekommen hat. Der Höfe Trail, der durch das Gail- und Lesachtal führt, wurde vom Time Magazine als einer der World‘s Greatest Places 2024 erkoren. „Ausschlaggebend dafür sind seine Lage fernab ausgetretener Pfade und der familienfreundliche Zugang, sodass Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam in das naturnahe Leben von Bergbäuerinnen und Bergbauern eintauchen können, während sie durch die ursprüngliche Tallandschaft des Gail- und Lesachtals wandern. Verschiedene Hoferlebnisse krönen jede der fünf Etappen“, heißt es seitens des Tourismusverbandes.