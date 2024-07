Die Platzkonzerte haben in Lienz eine lange Tradition. Kapellen aus dem Musikbezirk Lienzer Talboden präsentieren vor dem Rathaus ihr Repertoire. Immer mittwochs sowie an den Sonntagabenden ziehen Scharen von Einheimischen und Gästen in die Innenstadt, um bei schönem Wetter die Konzerte zu erleben. Bei Schlechtwetter finden die Konzerte nicht statt. Der Tourismusverband ist Veranstalter, in enger Allianz mit der Stadt, wie Tourismusverband-Obmann Franz Theurl betont.